Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu

Mustafa CenikANKARA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı vesilesiyle bu kişilerin Türk Lirası cinsi varlıklara imkanının genişletilmesi ile yurt dışı yatırımcılara etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım...

Mustafa Cenik

ANKARA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı vesilesiyle bu kişilerin Türk Lirası cinsi varlıklara imkanının genişletilmesi ile yurt dışı yatırımcılara etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title