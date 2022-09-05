Bakan Nebati: Önümüzdeki Aylarda Enflasyonun Daha da Hız Kestiğine Birlikte Şahitlik Edeceğiz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz" dedi.

TÜİK bugün ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 arttı. Bu rakamları Bakan Nebati, Twitter hesabından değerlendirdi. Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ ENDİŞELİ: Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.

RESESYON İHTİMALİNDEN DOLAYI DÜNYADA BİRÇOK ÜLKE NEGATİF REEL FAİZ POLİTİKASI UYGULUYOR: Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ: Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır.

YÜKSEK ENFLASYONU BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK ÜZERE BU TOPRAKLARDAN DEFEDECEĞİZ: Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz."