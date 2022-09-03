Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Nebati: "Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız"

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yakın zamanda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu olacağına şahitlik edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yakın zamanda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu olacağına şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bir ekonomik geçiş sürecinde olduğunu, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmeye devam ettiğini belirtti.

Sektörlerin bu kökten değişimi hissettiğini ve gelirlerini artırdığını işaret eden Nebati, "Biz alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başardığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız. Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu olacağına şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title