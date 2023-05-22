Bakan Nebati: Tüketici güveni, 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20'nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimize duyulan güven her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl, deprem kaynaklı olarak sadece mart ayında gerileyen Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında artmış ve yüzde 91,1'e yükselmiştir. Böylece 2022 yıl sonuna göre tüketici güveni yüzde 20'nin üzerinde artış kaydederek 2018 Temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesine de ulaşmıştır. Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.