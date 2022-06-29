Bakan Nebati, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AA - Enes Duran - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsediklerini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsediklerini bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından, TOBB'un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarımız ile TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak iş dünyası temsilcileri bir araya geldik. Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsiyor, adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya devam ediyoruz."
AA / Enes Duran - Ekonomi