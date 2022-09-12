Bakan Nebati: 'Tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon (durgunluk) ile karşı karşı kaldığını ifade ettiği bir dönemde Türkiye Ekonomi Modeli ile Türkiye'nin, hızla büyüdüğünü ve istihdam oluşturduğunu savunarak, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

İşsizlik oranlarını ele alan Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:

"Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yıl temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda bu yıl temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı. Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi