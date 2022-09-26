Bakan Nebati: 'Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış tarım ürünleri ihracatımız 7,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi. Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan bahseden Bakan Nebati "2022 yılı içerisinde 12 dolara ulaşan buğdayın fiyatı Tahıl Koridoru anlaşmasıyla 8,4 dolara kadar geriledi. Literatüre girsin diye söylüyorum. Bu kelimenin tam anlamıyla 'Küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisi'dir" sözlerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış tarım ürünleri ihracatımız 7,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya turizm pazarları içerisindeki payımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Turizm gelirlerinde rekor kırdığımız 2019 yılındaki turizm gelirini bu yıl aşarak yıl sonunda 40 milyar dolarlık bir gelirle kapatmayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısında da 47 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2'nci Türkiye Çiftçi Zirvesi'ne katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Nebati, küresel salgın dönemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma gıda sektörünün stratejik önemini tüm dünya tarafından hatırlamasını sağladığını aktardı.

"Tarım ürünleri ihracatımız 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı"

Son 20 yılda Türkiye'nin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "Bu sürece tanıklık eden sektörlerin başında da tarım ve hayvancılık sektörü yer alıyor. Sektör bir yandan makineleşmeyle hızlanırken diğer yandan da verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış tarım ürünleri ihracatımız 7,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, "Tarım sektörünün stratejik önemi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, verimliliğin artırılması ve insanımızın refah artışının sağlanması amacıyla, üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımla geçtiğimiz yıl çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağladık. Bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, bu sezon TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiklerinin altını çizerek, "Ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187 ve arpada yüzde 226 oranında artış sağlandı. Ürününü TMO'ya satan çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1000 TL arpa içinde 500 TL prim ödenmesini sağladık. TMO'nun diğer bazı tarımsal ürün alımları da devam ediyor. Kabuklu fındıkta yüzde 196, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 108 seviyesinde bir artış sağlanmış durumda. Ayrıca Çaykur'un yaş çay alım fiyatında yüzde 173 artış yaparak üreticilerimizi desteklemeye devam ettik. Aynı şekilde Türk Şeker'in şeker pancarı alım fiyatında da yıllık yüzde 245 artış gerçekleştirerek pancar üreticilerimizin de yanında olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

Bunlara ek olarak hayvancılık alanına da desteklerini sürdürdüklerini belirten Bakan Nebati, "Süt üreticilerimizin destek primini de 30 kuruş artırarak 50 kuruşa çıkardık. Ayrıca dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatını da kg başına 2 TL artırdık. Türkiye genelinde hayvan başına 370 TL olan buzağı desteğini de 500 TL'ye yükselttik. Bu yılın ilk 8 ayında 753 bin üreticimize 95 milyar liralık hazine faizi destek kredisi verdik. Üreticilerimiz 2022 yılı başından bu yana toplam 5,5 milyar liralık kredi faizini hazineden karşıladık. Yıl sonunda bu tutarın yaklaşık 10,8 milyar liraya yükseleceğini öngörüyoruz. Enerji maliyetlerini düşürmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirdik. Ayrıca tarımsal sulama projeleri kapsamında DSİ ile TOKİ arasındaki işbirliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını yayınladık" açıklamalarında bulundu.

"Küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisi"

Bakan Nebati, "Uyguladığımız diplomasiyle küresel gıda arz güvenliği konusunda Türkiye önemli bir aktör haline geldi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlanan Tahıl Koridoru Anlaşması yeterli gıdaya erişim problemi yaşayan bir ülkeyi rahatlattı. Bununla birlikte 2022 yılı içerisinde 12 dolara ulaşan buğdayın fiyatı Tahıl Koridoru anlaşmasıyla 8,4 dolara kadar geriledi. Literatüre girsin diye söylüyorum. Bu kelimenin tam anlamıyla 'Küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisi'dir" dedi.

"Yıl sonunda 40 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefliyoruz"

Turizmde de canlılığın artarak devam ettiğine işaret eden Bakan Nebati, "Dünya turizm pazarları içerisindeki payımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Turizm gelirlerinde rekor kırdığımız 2019 yılındaki turizm gelirini bu yıl aşarak yıl sonunda 40 milyar dolarlık bir gelirle kapatmayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısında da 47 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aldıkları tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceklerini vurgulayan Bakan Nebati, "Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor. Dün de Cumhurbaşkanımız ücretli çalışanlara yönelik yeni müjdemizi açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ara düzenleme yapılarak çalışanlara ödenen yemek vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre aktaracağız ve rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız.

Şimdi çalışanlara ödenen nakden vergi tutarları da vergiden istisna hale gelecek. Diğer bir güncel müjdemizde çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vergi yükünün bu kış boyunca kaldırılmasıdır. Bu gerek işverenlerimizi ama en önemlisi çalışanlara katkı sağlayacak bir düzenleme olacak ve enerjideki maliyetlerin yanında işverenler de buna katkı sağlayarak önümüzdeki kış çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir adım atmış olacağız. İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" diye konuştu. -