Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Jadaan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.