Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü
AA - Enes Duran - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Jadaan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
AA / Enes Duran - Ekonomi