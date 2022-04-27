Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Jadaan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Politika, Ekonomi, Haberler

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