Bakan Nebati, Suudi Arabistan'la yapılan 5 milyar dolarlık mevduat anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ile TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalanmasını değerlendirdi.

Kararın önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."