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Bakan Nebati: "Sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam"

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati: 'Sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mali disiplinden taviz vermeden yola devam ettiklerini dile getirerek, "Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk 8 ayına ilişkin tablo 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Nebati, şöyle devam etti:

"Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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