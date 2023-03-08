Bakan Nebati: 'Ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız" dedi.

Bakan Nebati'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman dayanışma içinde fedakarca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız. Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Kadın girişimciler bir yılı geri ödemesiz krediden yararlanabilecek"

Yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkanı sunulacağı belirtilerek, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır. Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi'nin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçiriyoruz. KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi çerçevesinde kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir., - ANKARA