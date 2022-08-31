Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile Elde Ettiğimiz Kazanımlar Yılın Kalan Döneminde de Sürecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları için, “Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alametifarikası, dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir” değerlendirmesi yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları için, "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alametifarikası, dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şu değerlendirmeleri yaptı:

" Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,3'E DÜŞTÜ: Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü.

ARTIK EKONOMİMİZİN ALAMETİFARİKASI DENGELİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İSTİHDAM ODAKLI BÜYÜMEDİR: Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alametifarikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."