Bakan Nebati: "Net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı yüzde 94,60" - Haberler

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Bakan Nebati: "Net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı yüzde 94,60"

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Bakan Nebati: 'Net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı yüzde 94,60'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranın yüzde 94,60 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi fiyat artışları karşısında koruma kararlılığımızı ortaya koyan yeni asgari ücretin, milletimize...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranın yüzde 94,60 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi fiyat artışları karşısında koruma kararlılığımızı ortaya koyan yeni asgari ücretin, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yılbaşında gelir ve damga vergisini kaldırarak açıkladıkları net asgari ücret tutarının, temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30'luk ara artış ile 5 bin 500 liraya yükseltildiğini bildiren Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylelikle, yılbaşından bu yana net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı, yüzde 94,60 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi fiyat artışları karşısında koruma kararlılığımızı ortaya koyan yeni asgari ücretin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Nureddin Nebati Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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