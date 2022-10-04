Bakan Nebati: 'Milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse, ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk milletinin kumpaslara ve kirli darbe girişimine geçit vermediğini belirterek, "Milletimiz ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir. Bu odaklar milletimizin karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini çok iyi biliyor. Tüm olumsuz küresel şartlara rağmen inançla ve ter dökerek kaydettiğimiz başarıları sindiremeyen çıkar odakları ve onların gürültücü elemanları bugün hop oturup hop kalkmaya devam ediyorlar" dedi.

Bakan Nebati, LCWaikiki'nin Yalova'daki lojistik merkezinin açılışında konuştu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik olarak resesyonda olduğunu, Batı ülkelerindeki faiz artırımının tüm dünyayı resesyon ve uzun süreli durgunluğa ittiğini kaydeden Bakan Nebati, "Birleşmiş Milletler de küresel resesyonun önlenmesi için gelişmiş ülkelere politika değiştirme çağrısı yapıyor. Cumhurbaşkanımız başta ve her gün ifade ettiğimiz politikaları şimdi Birleşmiş Milletler çağrı yaparak tekrar ediyor. Öte yandan savaş nedeniyle ülkelerin gıda arz güvenliğine ilişkin endişeler artarken gıda fiyatlarında fiyatlar yukarı çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle imzalanan tahıl koridoru anlaşması diplomatik başarı olarak, küresel olarak başarıdır. Fiyatların gevşemesini sağlamıştır. Dünyada bunlar yaşanırken, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler küresel tehditleri fırsata çevirme hedefiyle Türkiye ekonomi modelini kurgulayıp hayata geçirdik. Yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikamızın temel amacı büyüme, kısa vadede küresel sıkıntıları bertaraf ederken uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Kredileri teşvik ediyoruz. Firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü arttırarak uluslararası daha fazla pay almalarını sağlıyoruz. Dönüşümü yakinen takip ediyoruz. Gereken tüm adımları atıyoruz. Türkiye ekonomi modelimizin ne kadar isabetli ve zamanında atılmış adım olduğu yapılan konferanslarda teyit edilmiştir. Tedarik bakımından günümüzde bölgeselleşme eğilimlerinin ağır bastığı ifade edilmiştir. Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle artan üretim gücünün, ülkemizin önemli bölgesel tedarik merkezi haline gelmesini sağlayacağını açık şekilde gördük. Oluşan fırsat karşısında uyguladığımız ekonomi politikalarının gelişmekte olan diğer ülkelere model olacağının altı çizilmiştir. Sürdürülebilir büyük odaklı modelimizin yatırım, ihracat istihdam odaklı pozitif sonuçlar verdiğine şahitlik ediyoruz. Yüksek büyüme performansını 2022 yılının ilk çeyreğinde sürdüren Türkiye ilkinde 7,5 ikincisinde 7,6 büyüme sağlayarak salgın öncesi dönemde G-20 ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülkelerden biri olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları 11 çeyrekten bu yana üst üste artmaya devam ediyor" dedi.

Geçen yıl 2,1 milyon istihdam artışı sağlandığını hatırlatan Bakan Nebati, "İstihdam artışı OECD artışında istihdamını en fazla arttıran ülke olmayı başarmıştır. Salgında küresel ticaret bazı korumacı politikalar ve tedarik zincirindeki aksamalardan negatif etkilense de Eylül 2022 itibariyle 252,6 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyesine ulaşmıştır. Türkiye büyümeye kalkınmaya devam ederken Yalova'mız da büyümesini ve kalkınmasını sürdürüyor. Bugün burada yatırım alanında öncü sektörlerden tekstil ve hazır giyim firmalarından birinin lojistik merkezinin açılışı için buradayız. Kurumlar vergisinde güzel ödemeler yapıyorsunuz. Demek ki kazanıyorsunuz, büyüyorsunuz, siz büyüyeceksiniz ülke büyüyecek. İnsanlarımız iş bulacak ihracat yapacağız. Bizim Türkiye ekonomi modelinin taşıyıcıları olan sizlersiniz. Bizim yapacağımız tek şey önünüze çıkan tüm engelleri ortadan kaldırmak yolunuzu kolaylaştırmak, helal kazancınızı berekete dönüştürürken ülke bütçesine yapacağınız katkılar ve çalışanların memnuniyeti olacaktır. Tekstil ve hazır giyim sektörü yüksek istihdam yanında ihracat odaklı. 6. büyük en büyük hazır giyim ihracatçısı haline geldik. Sektördeki birçok firma sınırları aşmıştır. Esnek üretim yapısına sahip hazır giyim sektörümüzün devletimizin sağladığı desteklerle yüksek katma değerli ürünler üreterek ihracatı arttıracağından şüphemiz yok. Ülkemizin üretim ekonomisi olma hamlesine sektörün katkı sağlayacağına yeni fırsatları değerlendireceğine inancım tamdır" diye konuştu.

"Milletimiz ekonomi tetikçilerine fırsat vermeyecek"

İş adamlarına 'kendinize güvenin' çağrısı yapan Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda istihdamda ihracat ve büyümede elde ettiğimiz başarılar diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek niteliktedir. Kendinize güvenin. İyi yoldayız. Doğru yoldayız güçlü bir şekilde gidiyoruz. Söylediklerimiz birileri tarafından manipüle edilebilir. Ama siz bizi anlıyorsunuz biz sizi anlıyoruz. Dünya da anlayacaktır. Çağrılar bu ülkeden çıkan çağrılarla aynı frekansta buluşacak. Buna inancımız tamdır. Tüm olumsuz küresel şartlara rağmen inançla ve ter dökerek kaydettiğimiz başarıları sindiremeyen çıkar odakları ve onların gürültücü elemanları bugün hop oturup hop kalkmaya devam ediyorlar. Elde ettiğimiz tüm kazanımların üstünü örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak yeni malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar. Bu zevat mevcut küresel gerçekler ve ülkemizin kendine özgü şartlarını analiz edip somut projeler koymak bir yana çarpıtılmış açıklamalar ve ucuz algı haricinde gayret göstermiyorlar. 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ayağa kalkan özgüvenini yeniden kazanan milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir. Yalovalı kardeşlerimiz ve milletimizin her ferdi bu basirete ve inanca güçlü iradeye sahiptir. Esasen bu odaklar, milletimizin karşısında hiç bir başarı elde edemeyeceklerini kendileri de çok iyi biliyorlar. Mesnetsiz saldırılarını çaresizce arttırmaktan başka hiçbir şey de yapmıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte ülkemize yeni tesisler kazandırıyoruz. Küresel tehditleri fırsata çevirmek için azimle ilerlemeye devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Dönüşen bu dünyada Cumhurbaşkanımız ve milletimizle Türkiye yüzyılını yazmaya devam ediyoruz."

"Türkiye ekonomi modeli dünyaya örnek teşkil edecek"

Türkiye ekonomi modelinin dünyaya örnek teşkil edeceğini kaydeden Bakan Nebati, "İnanıyorum ki, Rabbim gösterdiğimiz gayretlerin mükafatlarını elbette vermeye devam edecek. Ayyıldızlı bayrağımız küresel arenada daha da yükselecektir. Bir işçiyle otururuz ekmeğimizi beraber paylaşırız. Bir iş adamıyla oturur onunla beraber yürür önündeki engelleri kaldırırız. Dar gelirli ile baş başa kaldığımızda seni çok iyi anlıyoruz deriz. Enflasyon olduğu zaman onunla nasıl mücadele edeceğini iyi biliriz. Ülkenin 20 yılda nereden nereye geldiğini çok iyi ifade ederiz. Hem alaylı hem de mektepli olarak bir üniversite hocasıyla da konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz. Spekülatif yalan dolan hezeyanlarla sözlerinizi devam ettirin. Siz havuzunuzda çırpınmaya devam edin. Siz trollerinizle sizin takipçilerinizin sayısını arttıracak her türlü şeyi yapın. Biz teorisinden de uygulamasından da çıktılarıyla da Türkiye ekonomi modelinin sadece Türkiye'ye değil dünyaya örneklik teşkil edeceğini, sancılı dönemin tüm dünyanın sancılı geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz, inanıyoruz ifade ediyoruz. Büyüyeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız. Ülkeyi büyüterek 21. Yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - YALOVA