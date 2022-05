Bakan Nebati: Konut İsteyene Konut, Ges İsteyene Ges, İmalat İsteyene İmalat, Para İsteyene Para - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi ve küresel değer zincirlerini de üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Konut isteyene konut, GES isteyene GES, imalat isteyene imalat, para isteyene para. Bunları yapacağız, önümüzü açacağız. Hep beraber koşacağız. Siz kazanın, ülke kazansın. Ülke kazansın, Türkiye Cumhuriyeti güçlensin, büyüsün, yoluna devam etsin. 21'inci yüzyılın lider ülkesi konumundaki gücünü pekiştirsin. Bütün derdimiz bu" dedi.

Nureddin Nebati, bugün Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Nebati, Türkiye'nin ihracatta her ay yeni rekorlar kırdığını söyledi. Salgın sürecinin sona ermesine yakınken ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşının riskleri ve belirsizliği artırdığını belirten Nebati, "Konut isteyene konut, GES isteyene GES, imalat isteyene imalat, para isteyene para. Bunları yapacağız, önümüzü açacağız. Hep beraber koşacağız. Siz kazanın, ülke kazansın. Ülke kazansın, Türkiye Cumhuriyeti güçlensin, büyüsün, yoluna devam etsin. 21'inci yüzyılın lider ülkesi konumundaki gücünü pekiştirsin. Bütün derdimiz bu" diye konuştu. Nebati, özetle şunları söyledi:

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI, RİSKLERİN VE BELİRSİZLİĞİN TEKRAR ARTMASINA YOL AÇTI: Dünya ekonomisi, tarihi bir süreçten geçiyor. Aşılama çalışmaları ile birlikte salgının etkileri tam azalıyorken ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, risklerin ve belirsizliğin tekrar artmasına yol açtı. Enerji başta olmak üzere artan emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki aksamaların sürmesi, yüksek taşımacılık maliyetleri, tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Yaklaşık son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla Avrupa ve Amerika karşı karşıya kaldı.

ÖNCÜ GÖSTERGELER, GÜÇLÜ VE DENGELİ BİR BÜYÜME EĞİLİMİNE İŞARET EDİYOR: Başta salgın olmak üzere yaşanan tüm küresel olumsuzluklara rağmen ülkemizin büyüme ve ihracattaki muazzam başarısı, dünyada samimi olarak takdirle karşılanıyor. Öncü göstergeler, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli bir büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Gördüğümüz kadarıyla da ilk çeyrekteki öncü göstergeler, büyüme oranı trendinin dengeli bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

250 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZE DE KOŞARAK İLERLİYORUZ: Politikalarımızın temelini oluşturan üretim, ihracat ve istihdam rakamlarından azıcık bahsetmek istiyorum. Sanayi üretim endeksi, 2022 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7, 10,2 artış gösterdi. İhracat rakamlarımızda her ay artık yeni rekorlara imza atıyoruz ki birikimli olarak 240 milyar doları aştık ve 250 milyar dolarlık hedefimize de koşarak ilerliyoruz. Nisan ayında enerji hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu. Bu, iyi bir rakam. Böylelikle enerji hariç, ihracatımızın ithalatımızı geçmiş olduğu durumu yakaladık. Mart ayı itibarıyla toplam istihdam, yaklaşık 30 milyon kişiye ulaştı. Bu veriler, büyümenin bu çeyrek 6-7 gibi bir rakamla devam edeceğine işaret ediyor. Yani ekonomimiz salgına rağmen, savaşa rağmen üretiyor, ihraç ediyor. 'Öldük, bittik, yandık. Bu işler iyi gitmiyor' diyenlere rağmen.

CARİ AÇIK SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ: Makro ekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını sağlamak üzere biliyorsunuz Türkiye Ekonomi Modeli'ni 20 Aralık itibariyle hizmete sunduk. Modelimiz, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermeden, makro ekonomik ve finansal istikrarı kalıcı olarak sağlayarak yüksek katma değerli yatırımları teşvik edecek şekilde ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde tasarlandı. Modelimizin odak noktasında üretim, yatırım, ihracat ve istihdam ve bunların tamamının artması vardır. Bununla birlikte cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi ve küresel değer zincirlerini de üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz.

YASTIK ALTINDAN TOPLANAN ALTINLARIN MİKTARI ARTIYOR: Gözlemlediğimiz, piyasa gerçekliğini de kesin bir şekilde yansıtmayan fiyat oluşumunu, uygulamaya koymuş olduğumuz kur korumalı mevduat ve katılım hesabıyla ve destekleyici alternatif enstrümanlarla büyük oranda bertaraf ettik. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat oynaklığını dengelemekle kalmadık, mevduatların ortalama vadesini de uzattık. Diğer taraftan altın tasarruf sistemini kurduk ve sisteme dahil olan rafineri sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte yastık altından toplanan altınların miktarını da artırarak devam ediyoruz. Bugün bir mücadele alanımız var. Bu mücadele alanındaki kararlılığımızı çok net bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Enflasyonla mücadele paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaları yürütüyoruz. Malum, dün, gün boyunca gıdadan çimentoya faaliyet gösteren iş insanımızla oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. ve bu toplantılara devam edeceğiz.

HALKIMIZIN REFAH SEVİYESİNİ VE ALIM GÜCÜNÜ ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ: Hepinizin bildiği, devrim niteliğinde birçok vergi düzenlemeleri yaptık. Kurduğumuz enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor, bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bununla birlikte her ay düzenli olarak Fiyat İstikrar Komitesi'nde tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki süreçte tesis edeceğimiz adımlarla halkımızın refah seviyesini ve alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

BİZİ HER ALANDA SİZİ DESTEKLEYECEK, YOLUNUZU AÇACAK ŞEKİLDE İTEKLEYİN: Onun için hizmet, hizmet, hizmet. Çok net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Finans sektörümüz her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve derinleşiyor. Böylece ekonomik büyümelerde önemli katkılar vermeye devam ediyor. Bugün itibariyle 120 şirket faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 250 milyar lirayı aşmış bulunuyor. Hedefleri büyütün ki yolunuz kolay olsun. Bizi, her alanda sizi destekleyecek, yolunuzu açacak şekilde de itekleyin. Biz hazırız. Hiç merak etmeyin. Biz terlemeye hazırız. Koşmaya hazırız.