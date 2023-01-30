Bakan Nebati: ?Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz?

ANKARA (İHA) ' Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurulacak Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne bakanlık olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceklerini bildirdi.

ANKARA (İHA) ' Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurulacak Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne bakanlık olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, 'Kurulacak Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz. Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır' ifadelerine yer verdi.

Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerin, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi'nden karşılayabileceğini ifade eden Nebati, 'Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da 'iyi uygulama modeli' olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz. Bu vizyonla, Katılım Finans Kefalet Şirketi'nin, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi. - ANKARA