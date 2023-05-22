Bakan Nebati: Kamu maliyesi göstergelerini eski seviyelerine getireceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini elde etmeyi başardık. Özellikle depremden bir miktar olumsuz etkilenecek bütçe ve borçlanma başta olmak üzere kamu maliyesi göstergelerini yine kısa bir süre içerisinde eski seviyelerine getireceğiz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin seçim sonuçlarına etki edebilmek için ekonomiye saldırdığını belirterek, "Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet, onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları ve içimizdeki beyinsizler, seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır. Aynı zevat, 21 yıldan bu yana her alanda ülkemizin gücüne güç katmış olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi durumunda, ekonominin zor duruma düşeceği şeklindeki sayıklamalarını da sağda solda yaymayı adeta görev edinmiş durumdadır. Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Şimdi, bu kötü niyetli kişiler, bilgisayar başında karamsar hava oluşturmaktan başka bir iş yapmayan bu şahıslar tüm ortak kazanımlarımızı sürekli yok saysalar da aziz milletimiz kimin kendisi için durmadan ve yorulmadan çalıştığını, kimin gece-gündüz ülkesi için ter döktüğünü zaten çok ama çok iyi biliyor. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bir küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, gizli ve açık, içeriden ve dışarıdan, sinsi ve kirli hiçbir saldırıya asla geçit vermeden yol aldığını zaten çok ama çok iyi biliyor. Bugün, son teknolojiyle donatılmış dev şehir hastanelerini, İHA'ları, SİHA'ları, savaş uçaklarını, Togg'ları, uyduları, Karadeniz doğal gazını, TCG Anadolu'yu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve daha nice asırlık eserleri ülkemize kazandıran güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımız olmuştur. Milletimiz, sahip olduğu feraset ve inançla, 28 Mayıs'ta bir kez daha istikrardan, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını net bir şekilde koyacak, 'Türkiye Yüzyılı'na damgasını mutlak surette vuracaktır."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023