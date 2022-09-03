Bakan Nebati: İhracat ve Turizm Gelirlerini Artırarak Cari Dengeyi Sağlamayı Hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından bugün paylaşım yaptı. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"DÖVİZ KURLARINDA ZAMAN ZAMAN YAŞANAN HAREKETLİLİĞİN ETKİ ALANI DA ZAYIFLAMAKTADIR: Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır.

İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRARAK CARİ DENGEYİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ: Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

ÜLKEMİZE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN, YAKINDA ÇOK DAHA OLUMLU SEYREDECEĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ: Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."