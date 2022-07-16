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Bakan Nebati Endonezya'daki G20 toplantısında çeşitli oturumlara katıldı

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Bakan Nebati Endonezya'daki G20 toplantısında çeşitli oturumlara katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamındaki "Finansal Sektör", "Sürdürülebilir Finans" ve "Altyapı" başlıklı oturumlara katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamındaki "Finansal Sektör", "Sürdürülebilir Finans" ve "Altyapı" başlıklı oturumlara katıldı.

Bakan Nebati, söz konusu oturumlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Finansal Sektör" başlıklı oturumda, kripto varlıklardaki risklerin azaltılması ile finansal tabana yayılma hususlarında bir konuşma yaptığını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir Finans başlıklı oturumda ülkemizde yeşil finans ekosistemi oluşturmak amacıyla attığımız adımları kapsamlı bir şekilde aktararak sürdürülebilir finansın küresel iklim hedeflerine ulaşmada merkezi bir role sahip olduğunun altını çizdik. 'Altyapı' başlıklı oturumda ise altyapı endüstrisini kapsamlı bir şekilde ele alarak sürdürülebilir altyapı yatırımı için bir çerçeve oluşturma çalışmalarını ve çabalarını önemsediğimizin altını çizdik."

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Ekonomi Haberler

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