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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme...

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: '(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur."

Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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