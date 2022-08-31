Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme... Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Büyüme rakamları) Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." Ekonomi Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır G20 Liderler Zirvesi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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