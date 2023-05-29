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Bakan Nebati: Ekonomik güven endeksi son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Bakan Nebati: Ekonomik güven endeksi son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Ekonomi Haberleri

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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