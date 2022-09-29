Bakan Nebati: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi açılış konuşmasında ekonomi gündemine dair açıklamalar yaptı. Bakan Nebati: "Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık." sözlerini kullandı.

Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde açılış konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemi ve enflasyon hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Nebati: "Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık" dedi.

Nebati, "Bakanlığımız bünyesinde reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nı kuruyoruz." sözlerini kullandı.

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