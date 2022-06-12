Bakan Nebati'den GES açıklaması (3) - Haberler

'ENFLASYON, BİRİNCİ MÜCADELE ALANIMIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'te başlayan Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından organize edilen 2. Türk Arap İş Zirvesi'nin gala yemeğinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan programa Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Arap iş insanı katıldı.

Bakan Nebati IBF 2. Türk- Arap iş birliği zirvesi gala yemeğinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Bakan Nebati, büyükşehir belediyesi şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Şahin ve yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Büyükşehir Belediyesi programının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere havaalanına geçti.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,