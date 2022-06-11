Bakan Nebati'den GES açıklaması - Haberler

Bakan Nebati'den GES açıklaması HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık tarafından duyurulan Gelir Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) hakkında açıklamalarda bulundu. HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık tarafından duyurulan Gelir Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) hakkında açıklamalarda bulundu. Nebati, 15 Haziran'da taleplerin toplanacağını söyleyerek, "Yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacak. GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen 'Para Sohbetleri' programına katıldı. İş insanlarının da yoğun katılım gösterdiği toplantıda Bakan Nebati, Türkiye ekonomisi ve alınan ekonomik tedbirler üzerine önemli açıklamalarda bulunu. '2023 YILI HEDEFLERİMİZİ ŞİMDİDEN YAKALADIK' 2021 yılının ilk çeyreğinde elde edilen dengeli büyümenin 2022 yılında da devam ettiğini ve 2023 yılı için belirlenen hedeflerin şimdiden yakalandığını belirten Nebati şu açıklamalarda bulundu: "2021 ilk çeyreğinde elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu 2022'de de devam ettirdik. Türkiye salgın döneminde de önemli ihracat fırsatları yakaladı. İhracatımız 2021 sonunda 225,3 milyar dolara 2022 yılının mayıs ayında 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. 2023 yılı için belirlenen hedefi şimdiden yakaladık." 'TÜRKİYE ÜRETİYOR VE İHRACAT YAPIYOR' Nebati küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye'nin üretip ihracat yapmaya devam ettiğini söyledi. Hazine nakit dengesinin geçtiğimiz ay 149,2 milyar lira fazla verdiğini dile getiren Nebati, "Tablo çok net ve ortada. Türkiye üretiyor ve ihracat yapıyor. En önemlisi de istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların arttığı bir dönemde elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz kamu maliyesi ve bankacılık sektöründeki güçlü görünüm, Sayın Cumhurbaşkanlığı örneğinde uyguladığımız makro politika seti etkili oldu. İktidarlarımız boyunca mali alanda sürdürdüğümüz disiplini kararlı şekilde sürdürüyoruz. Hazine nakit dengesi geçtiğimiz ay 149,2 milyar lira fazla verdi. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın bir sonucu olarak ocak mayıs döneminde 82,4 milyar lira olarak gerçekleşti" diye konuştu. Bakan Nebati "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES'lere konu olan KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır. GES'te asgari getiri garantisi olacak" dedi. 'KAMU MALİYESİNİN DURUŞUNDA BİR TAVİZ YOK' Nebati, son dönemlerde sosyal medya üzerinden kamu maliyesi dengesi bozuldu iddialarını eleştirerek bu şekilde ifadelerde bulunanları artık telin etmekten yorulduk dedi. Türkiye ile ilgili bir takım kesimlerin karamsar senaryolar üretmekte ısrarcı olduğunu dile getiren Nebati, "Çok özür dileyerek son günlerde sosyal medyada bu verilere rağmen 'kamu maliyesi dengesi bozulmuştur' şeklinde ifadelerde bulunanları artık telin etmekten yorulduk. Şeffaf ve açık bir şekilde ilan edilen kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği rakamları ortaya koyarken bile olmadık yalan yanlış haberlerle midemizi bulandırmayın. Değerli katılımcılar küresel ölçekte yaşanan çalkantılara rağmen ekonomimizdeki tüm bu başarı ortadayken bir kısım çevreler ülkemizle ilgili karamsar senaryo üretmekte ısrar ediyorlar. Bu ısrarlarından da geri adım atmıyorlar. Halbuki satın alma gücü paritesine göre 18. Sıradan 11. Sıraya yükselttiğimiz başarısını konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgelemeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar" diye konuştu. 'ENFLASYON DÜNYANIN SORUNU' Nebati, yaşanan pandemi sürecinin ve Rusya, Ukrayna savaşının başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarında küresel ölçekte artışa sebep olduğunu söyledi. Enflasyonun dünyanın ortak sorunu olduğunu ve bu etkilerin Türkiye üzerinde de etkilerini hissettirdiğini söyleyen Nebati, "2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve Ukrayna savaşı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının küresel ölçekte artmasına ve tedarik süreçlerinde de aksamalara neden oldu. Özellikle buradaki ihracatçılarımız dünyadaki durumu çok iyi okuyor. Bu durum tüm dünyada enflasyonu önemli ölçüde arttırırken gelişmiş ülkelerde bile enflasyon son 40 yılın en yükseğine ulaşmış durumda. Enflasyon dünyanın ortak bir sorunu. Bu yükseliş doğal olarak da ülkemize yansıyor. Küresel çalkalanmaların ülke ekonomimize bir yansıması olan enflasyon sorunuyla mücadele bugün bizim için birinci önceliktir" diye konuştu. 'TL TASARRUFUNU CAZİP HALE GETİRİYORUZ' Ekonomi alanında vergi indirimlerinin yanında ilave adımların uygulamaya alındığını söyleyen Nebati, "Ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız ve kazanacağız. Şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz vergi indirimleri ile ilave adımları da uygulamaya alıyoruz. Bu adımlarla TL tasarruflarını cazip hale getirip tüketici kredilerini aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını engelliyoruz. 20 Aralık'tan bu yana uyguladığımız döviz kurunu istikrarı sağlamada önemli katkısı olan kur korumalı mevduata ilaveten gelire endeksli senetlerin ihraç edileceğini açıkladık. Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup bankalarımız aracılığıyla 15 Hazirandan itibaren talep toplanmaya başlanacak" dedi. Nebati, GES'lere konu olan kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiride sunulacağını söyledi. Fiyat istikrarının desteklenmesi ve kredilerin üretken alana yönlendirilmesini sağlamak amacıyla makro ekonomi politikalarında sıkılaşmaya gidildiğini söyleyen Nebati, "Kamu iktisadi teşebbüsleri içerisinde yer alan DHMİ işletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Haziran ayında yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri 23,04 olacaktır. 3 ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getirisi sayesinde vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır. Bununla birlikte GES'lere konu olan kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri de sunulacaktır. Fiyat istikrarını desteklemek ve kredilerin üretken alana yönlendirilmesini sağlamak amacıyla makro ekonomi ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Kredilerin selektif bir şekilde üretim ve ihracatta kullanılmasında politikalarımızda herhangi bir değişim yoktur" diye konuştu. Nebati, Gaziantep'in 2021 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili olduğunu ve bölgede lokomotif ekonomik güce sahip olduğunu söyledi. Gaziantep'in ekonomik büyümesini Türkiye'ye örnek gösteren Nebati, "2004 yılında 8,2 milyar lira üretim yapan şehrimiz 2020 yılı itibariyle 99 milyar lirayı aşan üretim performansına ulaştı. GSHİ içindeki payı da yüzde 2 seviyesinde çıkardı. Türkiye'deki 14. Büyük ilken 2020 yılda 8. sıraya yükseldi. Neredeyse ayda 1 milyar dolar ihracat yapan şehrimiz ayakta alkışlanır. Bu performansıyla Gaziantep 2021 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 5. Şehir olarak bölgenin lokomotif ili olduğunu gösterdi. Dış ticaret fazlası vererek cari açığın kapatılmasına fayda sağlıyor. 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bizim birçok Antep'e ihtiyacımız var tam bir başarı örneği Antep ile övünüyoruz. Lütfen başarının kodlarını alın ve uygulayın hep beraber" diye konuştu. Nebati, basın açıklamasının ardından programına iş insanlarının katılımı ile basına kapalı olarak devam etti. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Ekonomi Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Haberler

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