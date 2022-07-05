Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya geldi. Nebati, sosyal medya hesabından Sharma ile yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Sharma'yı bakanlıkta ağırladıklarını belirten Nebati, "Küresel düzeyde yeşil bir gelecek inşasına ve ülkemizdeki yeşil finansman eylemlerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizde yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı. AA / Enes Duran - Ekonomi Birleşmiş Milletler Birleşik Krallık Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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