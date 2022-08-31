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Bakan Nebati: "Ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir"

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati: 'Ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir'

Bakan Nebati: "Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir.

Bakan Nebati: "Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."

Bakan Nebati: "Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü."

Bakan Nebati: "Ekonomimiz, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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