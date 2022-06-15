Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati: "Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar lira, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar liraya ulaşmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi