Bakan Nebati: 'Beyanname ve Vergi Ödeme Süresini, Her Ayın 28'inci Günü Sonuna Kadar Uzattık'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri yakından ilgilendiren bir düzenlemenin bu aydan geçerli olmak devreye alındığını belirterek, "Halihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık" açıklamasını yaptı.

Bakanı Nebati, vergi beyanname ve ödemelerine ilişkin tarihin uzatıldığını açıkladı. Nebati bugün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"BUGÜN MÜKELLEFİMİZ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİ ELEKTRONİK OLARAK VEREBİLİYOR: Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar.

TÜM TALEPLERİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİYOR NE GEREKİYORSA BİR BİR HAYATA GEÇİYORUZ: Biz de gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz.

ÖNEMLİ BİR DÜZENLEMEYİ, BU AYDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEVREYE ALIYORUZ: Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz. Bu kapsamda, halihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."