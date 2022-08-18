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Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Nebati, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Ankara Sanayi Odası Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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