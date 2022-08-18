Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştüğünü bildirdi. Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi. ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Nebati, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu. Ekonomi Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur Ankara Sanayi Odası Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.