Bakan Nebati: "45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum" - Haberler

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Bakan Nebati: "45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Nebati: '45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya'ya yaptırım çerçevesinde hizmetlerini durdurduğunu ve karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlar ile yurt dışında harcama yapamadığının hatırlatılması üzerine, "Rusya'nın Mir sistemi var. Mir Kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de Mir Kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15'lerde, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak" açıklamasında bulundu.

"İstanbul'da mayısta doluluk yüzde 92'ye çıkıyor"

Nisan ayında otellerdeki doluluk oranının yüzde 68 civarında olduğunu belirten Bakan Nebati, "Mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, turist, dolar, Ekonomi, Haberler

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