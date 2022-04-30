Bakan Muş: Türkiye, 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dün 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir" dedi.