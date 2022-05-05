Bakan Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçılara ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Yürürlüğe giren yeni desteklerin sağladığı ivmeyle 2022 yılında hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz." dedi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 2022 yılında küresel büyümeyi yavaşlatmasının beklendiğine işaret eden Muş, enerji, metaller ve tarımsal emtia fiyatlarındaki ani artışlar nedeniyle enflasyonist baskıların şiddetlendiğini söyledi.

Muş, Kovid-19 salgınıyla sınanan dünya ekonomisinin önünde bu kez de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgesel ve küresel risklerin son derece arttığı, belirsizliklerin olumsuz senaryolara doğru yöneldiği bir dönem bulunduğuna dikkati çekerek, "Rusya ve Ukrayna'nın enerji başta olmak üzere gıda, belirli metaller ve gübre gibi temel malların ana tedarikçilerinden olmaları, zaten yükselişte olan emtia fiyatlarında son dönemde ciddi yükselişlere yol açmıştır. Savaşla birlikte artan emtia fiyatları tüm dünyada enflasyonu körüklemeye devam etmektedir." diye konuştu.

Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'de enflasyonun son 40, Avro Bölgesi'nde de son 25 yılın zirvesine çıktığını söyleyen Muş, büyümenin yanı sıra dünya ticaretine ilişkin bazı olumsuz tahminlerin dikkati çektiğini bildirdi.

Muş, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) mal ticareti hacmi tahminini 2022 için 1,7 puan aşağı yönlü revize ederek yüzde 3'e indirdiğini, Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan Avrupa Birliğinin (AB) ithalat tahminini ise yüzde 6,8'den yüzde 3,7'ye düşürdüğünü kaydetti.

"Ekonomik göstergeler büyüme performansının sürdüğünü gösteriyor"

Muş, ihracattaki ivmenin sanayinin tamamına yansıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi üretim endeksinde şubatta yıllık yüzde 13,3'lük bir artış yaşandığını görüyoruz. Reel kesim güven endeksimiz nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 seviyesine çıktı. Söz konusu göstergeler, 2021'de yakaladığımız yüzde 11'lik rekor büyüme performansının devam ettiğini gösteriyor. Böyle bir ortamda ülkemizin üretimine hız kesmeden devam etmesi ve ihracatta yakaladığı ivme son derece anlamlıdır."

Hükümetin, ihracatçılara ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Muş, ihracatla ilgili politikalar belirlenirken, hizmet ihracatını mal ihracatından ayrı düşünmenin mümkün olmadığını, 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2021'de 58 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Bakanlık olarak hizmet ihracatçılarının da tüm taleplerine yönelik somut aksiyonlar aldıklarını ve destek paketleriyle ihracatçıların gücüne güç kattıklarını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Yürürlüğe giren yeni desteklerin sağladığı ivmeyle 2022 yılında hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz. İhracatçılarımız için ortaya koyduğumuz yeni destekler bu saydıklarımla sınırlı değildir. Bildiğiniz üzere İhracatı Geliştirme AŞ kapsamında ihracatçı KOBİ'lerimiz için tahsis edilen 22 milyar liralık kredi paketindeki kredi üst limiti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseltilmiştir."

"İhracat ekonomik büyümemizin ana unsuru olacak"

Muş, destek programlarının yanı sıra ticari diplomasi faaliyetleri de yürüttüklerine işaret ederek, "Avrupa hattında kara yolundaki transit geçişler konusunda elde ettiğimiz kazanımlarımızı her geçen gün artırmaktayız. Bu çerçevede, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'dan sonra son olarak Romanya ile de belge sorunu çözülmüştür. İnanıyorum ki yakın gelecekte Avrupalı muhataplarımızla kara yolu transit geçişlerine ilişkin sorunlarımızı kalıcı olarak sona erdireceğiz." dedi.

Ticareti çeşitlendirerek farklı pazarlarda Türkiye'nin ağırlığını artırmak için yeni stratejiler oluşturduklarını söyleyen Muş, mart sonunda Özbekistan ile tercihli ticaret anlaşması imzaladıklarını anımsattı.

Muş, Körfez ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında temasları sürdürdüklerini belirterek, "Dur durak bilmeden dünyanın dört bir yanında ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyor, ihracatçılarımızın yaşadıkları sorunları çözmek için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin girişimcisine, emekçisine, iş dünyasının dinamizmine, değişen ve zor koşullara uyum sağlama becerilerine güvendiklerini vurgulayan Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel sınamalar, güvenilir ülkelerle ticaret kavramının daha da yayılması sonucunu doğurmaktadır. Böylesi bir dönemde Türkiye, tüm dünyaya güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi olduğunu ispatlayarak, devlet ve özel sektörün el ele vermesiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda tüm gelişmelerin merkezinde yer alacaktır. Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak bundan sonra da ülkemizi katma değerli ihracatta lider ülkeler arasına taşımak için bütün imkanlarımızla ve en güçlü şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerin gayretleriyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümemizin ana unsuru olacağından eminim. Bu manada, sanayimizde son yıllarda gösterdiğimiz atılımı devam ettireceğimize, ihracatın ve yatırımların itici bir güç olduğu mevcut büyüme ortamını sürdürülebilir kılacağımıza inanıyorum."

(Bitti)