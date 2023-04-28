Bakan Muş: 'İhracatta istatiksel bir döneme geçiyoruz'

SAMSUN (İHA) – Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " Samsun'un 1,3 milyar dolarlık bir ihracatı var. 2024 yılından itibaren istatiksel bir döneme geçiyoruz. Üretildiği yere göre istatiksel veri tutacağız. Bu şekilde hesapladığımız zaman Samsun ihracatı farklı bir yerde olacaktır" dedi.

Basın buluşmaları programı çerçevesinde Samsun'da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Bakan Muş, ilk olarak Samsun tarımı ve turizmi ile ilgili, "Bu şehrin 1,3 milyar dolarlık bir ihracatı var. 2024 yılından itibaren istatiksel bir döneme geçiyoruz. Üretildiği yere göre istatiksel veri tutacağız. Bu şekilde hesapladığımız zaman Samsun ihracatı farklı bir yerde olacaktır. Biz bu ihracatı daha yukarlara çıkarmak için çaba içerisinde olacağız. Sanayi üretimini öncelikli olarak Samsun'da artırmamız gerekiyor. Bu olanakları imkanları Samsun'a çok iyi anlatmak lazımdır. Yatırımcılara buraya çekmek lazımdır. 8 Mayıs'ta Samsun'da büyük bir yatırım ve ihracat zirvesi yapacağız. 8 Mayıs'ta Türkiye'nin önde gelen iş adamlarını ve sanayicilerini Samsun'da ağırlayacağız. Burada Samsun'un yatırım imkanlarını birlikte anlatacağız. Şehrin ihracatını hatırı sayılır bir noktaya taşımak istiyoruz. Burası tabi aynı zaman önemli bir tarım ve turizm şehridir. Samsun'un turizmden aldığı pay istediğimiz noktada değildir. Samsun turizmde daha iyi bir oyuncu olabilir. Çünkü buranın doğal güzelliği var. bandında bir sahili var. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden bir tanesidir" diye konuştu.

"O zaman nasıl planlanmış bilmiyorum"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Samsun'un Bafra ve Çarşamba Ovası'nın bulunduğu ilçelerin birinde olması gerektiği ile ilgili soruya ise Bakan Muş, "Fakültelerin yerleri ile tarımsal üretimi doğrudan ilişkilendirmemek lazımdır. O zaman nasıl planlanmış bilmiyorum. Ziraat Fakültesi'nin yeri burada diğeri orada tarımsal üretim nasıl artacak diye bir kombinasyon yapmak çok doğru değildir. Tarımsal üretimin verimliliğini artırmak yukarlara çekmek tabii ki hepimizin görevidir. Tarımsal anlamda büyük ovalardan daha fazla mahsul almak şartıyla elimizden geleni yapacağız. Siz değerlendirmeniz 5 sene sonunda yapacaksınız ve ona göre başarılı mı başarısız mı karar vereceksiniz. Siyasetçiler yaptıklarının takdirini toplum tarafından beklerler" şeklinde konuştu.

"Siz ne kadar Samsunlu iseniz ben de o kadar Samsunluyum"

Samsun'da milletvekili adayı olması ile ilgili konuşan Bakan Muş, "Türkiye'nin her tarafı bizim memleketimizdir. Siz ne kadar Samsunlu iseniz ben de o kadar Samsunluyum. Bu dediğiniz isimler partinizi resmi bir bilgisi değildir. Kulistir ve gazeteciler yazar; kabine açıklanacak şu bakan olacak, bu bakan olacak. Bunları siz kendi kendinize yazıyorsunuz. Bir kulis geliyor size diyorsunuz bunun ismi geçiyor. Siz de teyide muhtaç şekilde yazıyorsunuz. Dolayısıyla benim bu noktada beyanat vermem doğru değildir. Pek çok bakan arkadaşımız büyük şehirlerden aday oldular. Amacımız şehre daha fazla hizmet kazandırmaktır. Onun çabası içinde olacağız. Buradan da aday olabiliriz, başka bir şehirden de aday olabiliriz. Nihayetinde 81 ilin toprağı vatan toprağıdır. Bizim için bir şehrin başka bir şehirden farkı var mıdır? Yoktur. Samsun; Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol olmasa da bunlara yakın bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

"Şeker fabrikası niye atıl bırakılmış inceleyeceğim"

Samsun'da bulunan ve açılmayan Çarşamba Şeker Fabrikası ile ilgili de konuşan Bakan Muş, şunları söyledi:

"Dışardan şeker getirmiyoruz. Şekere karşı bizim korumamız vardır. Türkiye'nin ürettiği şeker Türkiye'ye yetiyor. Sadece imalatçıların kullanması karşılığında bir kota kapsamında şeker getirilmesine müsaade ettik. Onun haricinde müsaade etmiyoruz. Türkiye'de 2,3 ile 2,4 milyon ton kadar şeker üretilir. Bu ise her bir fabrikaya belirli kotalar şeklinde dağıtılır. Hangi fabrikanın ne kadar şeker işleyeceği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kotalarla verilir. Benden 'yarın ilk işim Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açmak' gibi kelimeler duymayacaksınız. Bir şeyi netleştirmeden, olma aşamasına getirmeden yaptık diye açıklama yapmayacağım. Fabrikaların çalışmasıyla alakalı fizibiliteler, çalışmalar yapılır. Ona göre bir planlama yapılır ve fabrika faaliyete geçer. Biz olabildiğince fabrikaların yaşatılması için çabalıyoruz. Çarşamba Şeker Fabrikası'nı da inceleyeceğiz. Çalışmaları neden başlamadı? Neden söz verildi? Bunların hepsine bakacağım. İncelemeden konuşmak çok doğru olmaz. Samsun'un hayırlı olan her işin içerisinde olacağız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir enerjisi vardır. Elektrik olmadığı zaman bütün hayatınız aksıyor. Bu enerjiyi nasıl üreteceğiz. Sadece güneşten enerji üreterek 85 milyonluk bir enerji ihtiyacını karşılayamazsınız. Sürdürebilir enerjiye ihtiyacınız vardır."

Basın buluşmalarına ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve basın mensupları katıldı. - SAMSUN