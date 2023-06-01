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Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyamızda başvurular sona erdi

Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyamızda başvurular sona erdi

Ekonomi Haberleri

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuruların sona erdiğini, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için, 269 bin 670 başvuru yapıldığını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuruların sona erdiğini, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için, 269 bin 670 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Yarısı Bizden' kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği Murat Kurum Ekonomi Haberler

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