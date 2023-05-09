Bakan Kurum: Sanayi bölgelerinde çalışan evi olmayanlar için TOKİ projesi yürütüyoruz

Ümraniye'de iş insanlarıyla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Sanayi bölgelerinde çalışan evi olmayan kardeşlerimiz için TOKİ başkanlığımızla proje yürütüyoruz. Bunun talimatını arkadaşlara verdik. OSB'ler için yeni yer tahsisini bu hafta karşılayacağız ardından da İstanbul'un üreten insanlarının ev sahibi olabilmeleri, güvenli, huzurlu yuvalarında yaşayabilmeleri için bu çalışmayı yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de bir dizi programa katıldı. Önce İMES Sanayi Sitesi'nde sanayi yöneticileriyle kahvaltıda buluşan Bakan Kurum, ardından Dudullu Mahallesi'ndeki DES Ticaret Merkezi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi.

"TOPRAK İÇİN SU NE İSE EKONOMİ İÇİN DE SANAYİ ODUR"

Bakan Kurum, daha sonra İstanbul Silah Sanayi Fabrikası'nı ziyaret ederek işçilerle öğle yemeği yedi. Saray Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlarla da toplantı yapan Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti.

Türkiye'yi ekonomik olarak büyüten, geliştiren, kalkındıran iş insanlarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bugün artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Dünya sanayisi artık; ekoverimlilik, çevre dostu teknolojiler ve endüstriyel ekoloji, endüstriyel simbiyoz gibi yeni kavramları konuşuyor. Bu yüzden sanayide mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ne kadar önemliyse; çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmak da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Biz şundan çok eminiz. Toprak için su ne ise ekonomi için de sanayi odur. Bugün sanayisini gözeten koruyan, kollayan, adeta pamukla saran bir iktidar, liderimiz var. Çünkü yine şunu çok iyi biliyoruz ki üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde sayar, biz üretiyoruz" dedi.

SANAYİCİMİZİN BİRİNCİ GÜNDEMİ 'YEŞİL DÖNÜŞÜM' OLACAKTIR

Bakan Kurum, "Dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli gelir içerisinde sanayinin payını yüzde 25,6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur. Firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları bertaraf etmekle mümkün olur. Açık söylüyorum, bugün AB, 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' diyerek bizim gibi ihracatçı ülkelere deyim yerindeyse bazı zorunluluklar getiriyor. Her ne kadar AB ülkeleri arasında, Avrupa sanayicileri arasında bu süreç tam kabullenilmese de önümüzdeki 20-30 yıl, sanayicimizin birinci gündemi 'yeşil dönüşüm' olacaktır" Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicimizin, firmalarımızın yanındayız" diye konuştu.

İKLİM DOSTU SANAYİ SİTELERİ İNŞA EDİYORUZ

Bakan Kurum, "'Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle; içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel iklim dostu sanayi siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibariyle 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4 bin 120 dükkanı Sıfır Atık Konseptiyle dönüştürdük. Aynı şekilde 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. 'İlk Evim İş Yerim' Projesi kapsamında 29 ilimize 10 bin dükkan daha kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, sadece 2022 yılında 2.8 milyon ton atığın, alternatif hammadde olarak sanayimizde kullanımını sağladık. Atıkların geri dönüşümüyle hem doğamızı koruduk hem de milletimizin ekonomisine katkı sağladık. Sanayi tesislerimizin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarını teşvik ederek, üniversitelerimizle, iş dünyamızla, kurumlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini, sizlerin de çalıştığı alanları, fabrikaları, tesisleri 'Yeşil OSB'ye dönüştürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİDEN YENİ SANAYİ SİTELERİMİZ, KONUTLARIMIZ, İŞ YERLERİMİZ HAYIRLI OLSUN

Bakan Kurum, "Sanayi sitelerinde çalışan kardeşlerimizin bizden talepleri oldu. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda ülkemizin istihdamına, üretimine katkı sağlayan OSB'lerimizle, fabrikalarımızla bir çalışma yürüteceğiz. İstiyoruz ki İstanbullumuz nitelikli üretimin merkezi olsun. İstanbul'un çeperinde, teşvik bölgesi olan yerlerde pazarlamalarını, üretimlerini yapacakları alanları hep birlikte çalışacağız. Bilhassa sanayi bölgelerinde çalışan evi olmayan işçi kardeşlerimiz için yeni yapacağımız yerlerde uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerine TOKİ başkanlığımızla, sanayi bölgelerimizle yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız. Hem onlara uygun yer tahsisi yapım desteğini hem de çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri için bir proje yürütüyoruz. Bunun talimatını arkadaşlara verdik. Yeni yer tahsisini bu hafta karşılayacağız ardından da İstanbul'un üreten insanlarının ev sahibi olabilmeleri, güvenli, huzurlu yuvalarında yaşayabilmeleri için bu çalışmayı yapacağız. Şimdiden yeni sanayi sitelerimiz, konutlarımız, iş yerlerimiz hayırlı olsun" dedi.