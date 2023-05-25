Bakan Kurum: Milletimiz üreten, müreffeh Türkiye'ye sahip çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de Balparmak fabrikası ve ÇEKSİAD'ı ziyaret etti. İşçilerle buluşan Kurum, üretimle alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadıklarını belirtti ve milletin, işçilerin huzurunu bozanların önünde set olduklarını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şunu çok iyi bilsinler ki milletimiz, ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı, üreten, büyüyen, müreffeh Türkiye'ye, Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar yükselen bir ülkeye sahip çıkacak." dedi.

Bakan Kurum, Çekmeköy'de Balparmak fabrikası ve Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneğini (ÇEKSİAD) ziyaret etti.

Fabrika ziyaretinde işçilerle buluşan Kurum, yaptığı konuşmada, işçilerin emekleriyle ürettiği değerlerin Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesine katkı sağladığını belirterek, 21 yıldır her zaman katma değer üreten işçi ve emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

Kurum, 1 Mayıs'ı "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan ettiklerini dile getirerek, böylece milletin, işçilerin huzurunu bozanların önünde set olduklarını anlattı.

Tarlada çalışan işçilerden sanayide kaynak yapan ustaya, evini geçindirmek için zor şartlar altında çalışan vatandaşa kadar tüm işçilerin refah seviyesini yükselttiklerini ifade eden Kurum, "Biz hiçbir zaman durmadık. Üretimle alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadık, ayırmıyoruz. Biz biliyoruz ki Çekmeköy'ün en ufak bir ihtiyacını giderdiğimizde İstanbul ferahlar. Bunun için, sizlerin rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Çekmeköy'deki kentsel dönüşüm projeleri, mülkiyet problemlerinin çözümleri ve diğer yatırımlara değinen Kurum, tüm bunları Çekmeköylüler ve emekçilerle birlikte yaptıklarını dile getirdi.

Kurum, 14 Mayıs seçimlerini büyük farkla önde tamamlayıp mecliste çoğunluğu elde ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Seçimi için de milletin verdiği kararın başlarının üstünde olduğunu söyledi.

Depremin etkilediği şehirlerde yaşayan vatandaşların seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek verdiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. Depremzede kardeşlerimizi türlü bahanelerle misafirhanelerden çıkardılar. Kardeşlerim, bu nedir biliyor musunuz? 'Zor günde kimseye kimliği sorulmaz.' diyen Anadolu'ya yabancı olmaktır, milletine yabancı olmaktır. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir. Bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz, Cumhurbaşkanı'mıza bir söz verdik, 'Afet konutlarımızı yapacağız.' dedik. O sözü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz."

Daha sonra ÇEKSİAD'ı ziyaret eden Kurum, göreve geldikleri ilk andan itibaren iş insanlarıyla, sanayicilerle, müteahhitlerle fikir alışverişinde bulunup Türkiye için birlikte adım attıklarını söyledi.

Çekmeköy'de yapılan yatırımları anlatan Kurum, muhalefetin yeni proje geliştirmeyip mevcut projelerin de üzerini örttüğünü ifade etti.

Muhalefetin tamamlamadığı projelere dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"6 duraklık Çekmeköy-Sancaktepe metro çalışmamız vardı. Bu metro hattını durdurup durakların üzerine toprak döktüler. İşte birkaç gün önce burada 300 kişiyle miting yaptılar. Hemen yanı başında bizim zamanımızda başlayan Alparslan Türkeş Kültür Merkezi inşaatı var, burayı kaderine terk edip metruk bir halde bıraktılar. 'Hizmete açtık.' dedikleri Metro Zeminaltı Otoparkı'nı biz bitirdik, 'Ben açtım.' dedi. Rahmi Demir Kent Ormanı'nı biz hazırladık, 'Ben yaptım.' dedi. Halbuki çevre düzenlemesini bile tamamlamadı, doğal gazını bile Çekmeköy Belediyemiz getirdi. Yine sahiplenmeye çalıştığı bir başka hizmetimiz de Hamidiye Kültür Merkezi'ydi. Muhsin Yazıcıoğlu Kent Ormanı'nın yapımını durdurdu. İtfaiye binasına beton döktü. Nasıl bizim yaptığımız hizmetleri saymakla bitiremezsek bunların da söylediği yalanları bitiremeyiz ama hiç merak etmeyin, İstanbul'umuzu, Çekmeköy'ümüzü yalancıların, algıların ve beceriksizlerin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz."

Bakan Murat Kurum, İstanbul'un deprem riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına değindi.

Bu projelerle İstanbul'daki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceklerini vurgulayan Kurum, "Şu ana kadar projemize tam 860 bin bağımsız bölüm için 210 bin başvuru yapıldı. Çekmeköy'de, İstanbul'da, 81 şehrimizin tamamında hiçbir riskli yapı bırakmayacağız." dedi.

"Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır"

Depremin etkilediği 11 şehirde gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kurum, toplamda 181 bin konut, dükkan ve sanayi alanının inşa süreçlerinin devam ettiğini, bir yıl içinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerini söyledi.

Muhalefetin vesayet odaklarından medet umduğunu belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden önce Kandil'den açık destek aldılar, HDP'ye aday çıkarttırmadılar. FETÖ'cülerin '15 Mayıs'ta baharla birlikte biz de geliyoruz.' yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar, şimdi bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra'daki tefecilerden borç, Almanya'dan danışman, Avrupa'dan 'Aferin' sipariş ettiler. Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Milletine yabancı olan bu zihniyet bilmez ama yine söyleyelim, milliyetçilik, İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır. Şunu çok iyi bilsinler ki milletimiz ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı, üreten, büyüyen, müreffeh Türkiye'ye, Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar yükselen bir ülkeye sahip çıkacak."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini dile getirerek, hep birlikte sandığa giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçip "Türkiye Yüzyılı"nı başlatacaklarını ifade etti.

ÇEKSİAD'daki toplantıya Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ÇEKSİAD Başkanı Erdal Albayrak ve iş insanları katıldı.