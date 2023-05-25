Bakan Kurum, Girişimci İş Adamları Vakfı'nın programına katıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyüpsultan'da bulunan Girişimci İş Adamları Vakfı'nın (GİV) 'Girişimci Buluşmaları' programına katıldı. Kurum, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleriyle ekonomimizi yeniden harekete geçirecek, enflasyonumuzu tek haneli rakamlara düşürecek, ülkemizdeki bu sorunları ortadan kaldıracağız. Emin olun 28 Mayıs'ta her şey bir anda düzelecek dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy ve Eyüpsultan'da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Çekmeköy'de bir fabrikayı ziyaret eden Kurum, 'Bugün sizlerin emekleri, ürettiği değerler ülkemizin hemen hemen her alanda savunma sanayisinde, ticaretini, ihracatına ciddi anlamda katkı sağlıyor ve destek veriyoruz. Biz de bu anlayışla 21 yıldır ülkemizde, ülkemizin her alanında, büyüme noktasında, değer katma noktasında bir mücadele veriyoruz ve işte bu değeri katan işçi ve emekçi kardeşlerimizin de yanında olmaya çalışıyoruz. Yıllardır bazı marjinal gruplar tarafından istismar edilen 1 Mayıs'ı emek ve işçi bayramı olarak sizlerin bayramı olarak ilan ettik. İşçi kardeşlerimizin huzurunu bozanların da önünde set olduk. Tarlada çalışan işçi kardeşlerimizden, sanayide kaynak yapan kardeşlerimize, evini geçindirmek için zor şartlar altında çalışan vatandaşlarımıza kadar tüm işçi kardeşlerimizin refah seviyesini yükseltmek için çalıştık. İşte bunu yapan irade AK Parti iradesidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradedir. İşçinin, emekçinin şehri, İstanbul'umuzu 'yarınların umudu emektir' diyerek, tüm İstanbullu kardeşlerimiz için yine Çekmeköy'de yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için geleceğe hazırlamaya gayret gösteriyoruz diye konuştu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Kurum, 'Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren daima iş insanlarımızla, sanayicilerimizle, müteahhitlerimizle görüştük. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Attığımız her bir adımı ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için birlikte attık. İnşallah bundan sonra da nice güzel işlere hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Burası aziz İstanbul. Tarihin canlı bir şekilde yaşadığı, kutlu şehrimiz İstanbul, büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya. İstanbul'u güçlendirmek ve geleceğe taşımak için bilim insanlarımızla, işçilerimizle, müteahhitlerimizle ve iş insanlarımızla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul'umuzu depreme ve her türlü afetlere karşı hazırlamak istiyoruz. Bunun için de 'Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar', ' İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü', 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. İnşallah bu adımlarla İstanbul'umuzdaki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz. Şu ana kadar projemize tam 860 bin bağımsız bölüm için 210 bin başvuru yapıldı ifadelerini kullandı.

2012 YILINDAN BUGÜNE KADAR 3 MİLYON 300 BİN KONUTUMUZU YENİLEDİK

Şehirlerin önemine vurgu yapan Bakan Kurum, Bizler şehirde doğar, büyür, yaşarız ve son olarak şehrin serin topraklarına kavuşuruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Şehirler hakka yönelişimizin simgesidir' der. İşte biz bu anlamda 21 yılda şehirlerimize altyapıdan üstyapıya, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar milyarlarca liralık yatırım yaptık. Dev eserler kazandırdık, pek çok başarı hikayesine imza attık. Biz coğrafyamızın imkanlarını da zorluklarını biliyoruz. Bu yüzden kentsel dönüşümle şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyor, istikbale taşıyoruz. Bunu da şüphe yok ki siz iş insanlarımızla birlikte başarıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattıkları ' Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' çalışması kapsamında bugüne kadar 3 milyon 300 bin konutumuzu yeniledik. İstanbul'da 90 bin olmak üzere Türkiye genelinde 250 bin konutumun dönüşümü ise sürüyor. Tüm konutlarımızı sağlam, iklim dostu ve sıfır atığa uyumlu şekilde inşa ediyoruz. İlave olarak asrın felaketinden zarar gören 11 şehrimizde hedefimiz toplamda da 653 bin konutumuzu dükkanlarıyla, sanayi alanlarıyla, sosyal donatılarıyla inşa ediyoruz. İstanbul'umuzu, şehirlerimizi, Türkiye'mizi afetlere karşı dirençli hale getireceğiz dedi.

ENFLASYONU YENİDEN TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ

Kurum, 'Bugün İstanbul'un nüfusu, Türkiye nüfusunun 5'te 1'ini oluşturuyor. Vergi gelirlerinin yüzde 48'i İstanbul'da toplanıyor. Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 49'u İstanbul'dan gerçekleşiyor. İnşallah İstanbul'umuzu İstanbul Finans Merkezimizle finansın merkezi haline getireceğiz. Ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Yatırımcı güven, istikrar ister. Bir masa etrafında güven varsa o masaya gelir oturur. 21 yıldır tüm dünyaya, milletimize sunduğumuz güven ve istikrardır. Kimsenin ötekileştirilmediği, herkese kucak açıldığı bir siyasettir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleriyle biz ekonomimizi yeniden harekete geçirecek, enflasyonumuzu tek haneli rakamlara düşürecek ülkemizdeki bu sorunları ortadan kaldıracağız. Emin olun 28 Mayıs'ta her şey bir anda düzelecek. Bir anda o bugün yurt dışında 'Erdoğan gitsin' manşetleri atanlar, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da 'Erdoğan gitsin' sloganları atanlar o gün görecekler ki bu millet yine güvenden ve istikrardan yana tavır sergileyecek. Hep birlikte ülkemizin büyümesi ve geleceği adına bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISINI 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARTARAK, KÜRESEL PAZARIN YÜZDE 10'UNU ELDE EDECEĞİZ

Bakan Kurum, 'Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını, 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10'unu elde edeceğiz. Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla, milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız dedi.