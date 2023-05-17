Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapı denetim sisteminin etkin şekilde yürütülmesi için yeni bir düzenleme yapacaklarını ve pilot bölge olarak İstanbul'u seçtiklerini açıkladı. Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayrılacak olan İstanbul'da yapı denetim firmaları bulundukları merkezler dolasıyla hizmet verecek. Uygulama önümüzdeki hafta hayata geçirilecek.

Bakan Kurum: "Binaların denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması için pilot bölge İstanbul olsun istedik"

İSTANBUL - Yapı denetim sisteminin etkin şekilde yürütülmesi için yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, "İlk pilot bölgeyi İstanbul olarak seçtik. İstanbul'u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayırıyoruz. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki yapı denetim firmaları bulundukları merkezler dolasıyla hizmet verecek." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Sancaktepe'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf lokantasında vatandaşlarla yemek yiyen Kurum, döner kesip, vatandaşlara ikram etti. Buranın ardından börekçi ziyaret eden Kurum, restorandakiler ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum börek keserek vatandaşlara ikram etti. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Kurum, burada 14 Mayıs seçimlerinde desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti. Basın mensuplarına, Yarısı Bizden Kampanyası hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "İstanbul'u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayırıyoruz. Yapı denetim sisteminin daha etkin şekilde yürütülmesi, binaların denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması için pilot bölge İstanbul olsun istedik" dedi.

"Hafta sonu 180 bininci konutun inşasını başlatmış olacağız

Yarısı bizden kampanyasına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Milletimiz Yarısı Bizden Kampanyası'na, cumhurbaşkanımıza, milletimize büyük bir teveccüh gösteriyor. Vatandaşımızın başvuru sayısı bize güvenini gösteriyor. Şu an itibariyle kampanyaya 162 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplamda ise 728 bin bağımsız bölümü içeren başvuru sayısı söz konusu. Bu da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor demek. Kampanya İstanbul'un riskinin bertaraf edilmesi, güçlü hale getirilmesi adına çok önemli bir projedir. Ekiplerimiz sahada başvuru yapan vatandaşlarımızın binalarına gidip inceleme yapıyor. Anlaşmaların yapılmasına müteakip 31 Mayıs itibariyle de anlaşan, projesi çizilen yerlerde hızlıca inşa sürecini TOKİ başkanlığımızla yürüteceğiz. Nasıl ki 11 ilimizde bir çalışma yaptıysak 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımıza rekor oyla destek verdiyse aynı desteği, motivasyonu İstanbul'umuz için göstermeye devam edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizdir. Hafta sonu da cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 180 bininci konutun inşasını başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Pilot bölge İstanbul"

Bakan Kurum, "İstanbul'un dönüşümü adına başvurularımızın tamamlanmasıyla konutların inşa sürecini yürüteceğiz. Gençlerimize emanet edeceğimiz İstanbul'umuzun daha dirençli olmasını, güvenli hale gelmesini istiyoruz. Bu çerçevede tüm mevzuatları gözden geçiriyoruz. Ulusal Risk Kalkanı Projemiz çerçevesinde bilim insanlarımızla onların görüş ve önerileriyle çalışmalar yapıyoruz. Sahadan gelen talepler istikametinde yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. İlk pilot bölgeyi de İstanbul olarak seçtik. İstanbul'u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayırıyoruz. Yapı denetim sisteminin daha etkin şekilde yürütülmesi, binaların denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması için pilot bölge İstanbul olsun istedik." dedi.

"Uygulama önümüzdeki hafta itibariyle hayata geçiyor"

Kurum,"Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki yapı denetim firmaları bulundukları merkezler dolasıyla hizmet verecek. Firmaları bölgelerindeki havuzdan kura sistemiyle vatandaşlarımıza yapı denetim hizmeti verecek. Böylece inşaatlarına daha yakın daha etkin şantiyelere gidip şantiyelerde imalatı takip etmelerini de imkan sağlamış olacağız. Uygulamamızı önümüzdeki hafta itibariyle hayata geçiriyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallesinde belediyelerimizle bu hizmetleri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.