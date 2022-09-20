Bakan Kirişci: 'Yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolar'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Bir dizi incelemerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı Tarım Park'ının açılışının ardından ülkenin ve bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak olan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Törenini gerçekleştirdi. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında bölgenin terörden arındırılmasının ardından yatırımların arttığına dikkat çekti.

"TARIMDA DA SAVUNMA SANAYİMİZDEKİ BAŞARIMIZ KADAR İFTİHAR ETMEMİZ LAZIM"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, savunma sanayisindeki başarı kadar tarım alanında da iftihar edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kent tarımı dediğimiz kavram tam da bu Sera OSB ile buluşuyor. Sera OSB tarzı uygulamaların yaygınlaşması ve insanların doğdukları yerde doğdukları yerde istihdamı ve üretimi gerçekleştirmesidir.

Yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolar. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya nerden nereye diye. İşte bu kutlu yolculuk buradaki üretimde de devam edecek. Şu an İHA ve SİHA konusunda dünyanın 5 ülkesinden birisiyiz ya onunla ne kadar iftihar ediyor isek tarımda da savunma sanayimizdeki başarımız kadar iftihar etmemiz lazım. Allah bütün üreticilerimizden razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerine yer verdi.

(Merve Gökbakan - İHA)