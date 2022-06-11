Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Yusufeli Barajı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nda su tutulmaya başlanması ve ilçenin yeni yerleşim yerine taşınmasına ilişkin, "Bir tarih konusunda anlaşma ve uzlaşmaya varıldı. İnşallah vatandaşlarımızın bu konuya olan ilgisiyle süreç kısa zamanda tamamlanacak ve bizim de su tutma işlemimiz gerçekleşmiş olacak." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Yusufeli Barajı ve HES şantiye sahasındaki değerlendirme toplantısının ardından baraj gövdesinde incelemelerde bulunan Kirişci, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirişci, Türkiye'de AK Parti dönemi öncesiyle AK Parti'nin son 20 yıldaki hizmetlerinin neredeyse bire iki, bire üç olduğunu belirterek, "Bu geçmişte yapılanlara haksızlık anlamında değil ama keşke Türkiye geçmişte daha fazlasını yapmış olsaydı. Çünkü bizim için 'su akar Türk bakar' denilirdi. Ama bakmadığımızı, mutlaka bunların enerjisinden istifade etmek istediğimizi ortaya koymaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle bu konulardaki duruşu ve memlekete olan sevdası, bu eserlerin ortaya çıkmasını sağladı." diye konuştu.

Çoruh Nehri üzerindeki su akış ölçüm işlemlerinin 1960 yılında başladığına dikkati çeken Kirişci, master planının ortaya çıktığı tarihin ise 1989 olduğunu ifade etti.

Kirişci, barajın yapımına 2013 yılında başlandığını ve artık sona gelindiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"İçerideki toplantıda da ifade ettim, pek çok konuda yüzde 100 artık işlemlerin tamamlandığını söyleyebiliyoruz. Bir, iki minor denilebilecek konular var, onları da tamamladıktan sonra bizi ilgilendiren kısmı itibarıyla DSİ olarak büyük bir projeye imza atmış olacağız. 2013 yılında başlayan ve bugün bitme aşamasına gelmiş olması hepimiz adına bir tarihi yaşamak noktasında önemlidir diye düşünüyorum."

Bakan olduktan sonra ilk defa bölgeye ve tesise geldiğini belirten Kirişci, istenildiğinde neler yapılabileceğinin görüldüğü barajın inşasında büyük özveriyle çalışan herkesi tebrik etti.

Kirişci, barajın dünya çapında önemli bir proje olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

"Yani insanın aşağıya bakması bile bazen insanı rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla önemli ve dünya çapında bir proje. 275 metre yüksekliğinde, Türkiye'nin en yüksek gövde yüksekliğine sahip bir barajı konumunda. İnşallah Meclisimizdeki son mevzuat düzenlemesiyle birlikte buradaki en büyük su tutmamıza mani olan husus da böylelikle aşılmış olacaktır diye düşünüyoruz ve vatandaşlarımıza devletimiz her zaman olduğu gibi bu konuda da çok büyük bir kolaylık sağlamış durumda. Bu çerçevede de belki Yusufeli Barajımızla ilgili olarak bu mevzuat çıkmış gibi düşünülse de artık TOKİ'nin bu imkanları, geçmişte yapılan TOKİ konutlarından da süresi dolmamış olanlar bundan istifade edebilecekleri için bu da güzel bir imkan. Vatandaşlarımızın en kısa zamanda TOKİ ile bu anlaşmaları, bu sözleşmeleri imzalayarak bu işe 'evet' demeleri ve buralara yavaş yavaş yerleşmeleri bizim en büyük dileğimiz. Burada gecikmeden kaynaklı kaybedeceklerimizle, burada taşınmayla beraber kazanacaklarımız, taşınma sonrası elde edeceklerimizin bir ekonomik muhasebesini yaptığımızda hiç vakit kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

Kirişci, barajda su tutma işlemi ile ilçenin taşınma zamanına ilişkin soruya, "Bir tarih konusunda bir anlaşma ve uzlaşmaya varıldı. İnşallah vatandaşlarımızın bu konuya olan ilgisiyle süreç kısa zamanda tamamlanacak ve bizim de su tutma işlemimiz gerçekleşmiş olacak." yanıtını verdi.

"Tüneller ve viyadüklerin maliyeti şu gördüğünüz devasa barajın maliyetinin 1,5 katıdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir gazetecinin, Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı olduğunu, ortamı ve yapılan çalışmaları da gördüklerini ifade etmesi üzerine, "Sözün bittiği yer. Tabiat ne kadar çetin olursa, ne kadar zor olursa o zorluğu aşacak mutlaka bir irade mevcut. Bu irade de başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere onun ekibinde var. Gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin bir numarası, 130 katlı bir gökdelen hayal edin, onun yüksekliğinde. Dünyada da üçüncü diyen var, beşinci diyen var. Beşinci veya üçüncü fark etmez, en büyük, en heybetli, en etkileyici sanat yapısı." dedi.

Yıldırım, bu işin hem mühendislik hem de ekonomik tarafı olduğunu dile getirerek, "Tek başına 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji üretebilen, 588 megavat kurulu güce sahip bir tesisten bahsediyoruz." diye konuştu.

Gelecek 50-100 yılın ihtiyaçlarının dikkate alındığı yeni bir Yusufeli ilçesinin kurulacağına işaret eden Yıldırım, "Muazzam ve ülkemize yakışan bir eser. Zaten AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle 20 yıldır dünyada parmakla gösterilen eserleri yapan ülkelerin başında geliyoruz. Dünyada bu ve buna benzer 10 tane eser yapılmışsa bunun 7 tanesi bizde. Bu da Türkiye'nin neler yapmaya muktedir olduğunu göstermesi bakımından önemli bir nokta." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bölgede tünel ve viyadükler de yapıldığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"2002 yılında Türkiye'de 80 yılda yapılan tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Yusufeli Barajı dolayısıyla Yusufeli'ne yapılan tünel uzunluğu, Türkiye'de 80 yılda yapılan 50 kilometreden, 6 kilometre daha fazla. Sadece burada 56 kilometre tünel var, tabii buna Cankurtaran ve Hopa tünellerini de kattığınız zaman bu sayı daha da büyüyor. Yani yollar, insanlar için. Burada, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' prensibinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, ne kadar dikkate alındığını gösteriyor. Bir vatandaşımızın bile ayağına taş dokunmaması için paranın önemi yok, dağlar delinir, deliniyor, yollar, tüneller ve viyadükler yapılıyor. Yani yapılan 56 kilometre yolun neredeyse yüzde 90'ı, 95'i tünel ve viyadük ki bunlar en pahalı yapılardır. Şöyle söylemek gerekirse, kamulaştırma bedeli artı yollar, tüneller ve viyadüklerin maliyeti şu gördüğünüz devasa barajın maliyetinin 1,5 katıdır."