Bakan Kirişci, tarımsal sulamanın desteklenmesi kararını değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirterek, "Devletimiz, alın ve akıl terini üretimle buluşturan çiftçisini desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirterek, "Devletimiz, alın ve akıl terini üretimle buluşturan çiftçisini desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kirişci, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu kararla, çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Devletimiz, alın ve akıl terini üretimle buluşturan çiftçisini desteklemeye devam ediyor. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Sulama Kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak üretim yapan çiftçilerimizin, 2023 yılı tarımsal sulamadan kaynaklı kullanım hizmet bedellerini yüzde 50 oranında destekleyeceğiz."