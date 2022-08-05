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4 farklı kalemde 60 milyon lirayı aşkın destek ödemeleri başladı

4 farklı kalemde 60 milyon lirayı aşkın destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 farklı kalemde toplam 60 milyon 516 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 farklı kalemde toplam 60 milyon 516 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi'ne 34 milyon 84 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği'ne 13 milyon 521 bin lira, Et Regülasyonu Desteği'ne 8 milyon 455 bin lira, Büyükbaş Damızlık Hayvan (düve) Alımı Desteği'ne ise 4 milyon 455 bin lira olmak üzere toplam 60 milyon 516 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ekonomi Güncel Haberler

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