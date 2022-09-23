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Bakan Kirişci: "Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak bin 400 TL olarak belirliyoruz"

Ekonomi Haberleri

Bakan Kirişci: 'Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak bin 400 TL olarak belirliyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker pancarında alım fiyatlarının bin 400 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker pancarında alım fiyatlarının bin 400 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak bin 400 TL olarak belirliyoruz. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

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