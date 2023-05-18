Bakan Kirişci: 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hayati önem arz ediyor'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uluslararası tahıl piyasalarının istikrarı ve gıda arz güvenliğinin temini bakımından hayati önem arz ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uluslararası tahıl piyasalarının istikrarı ve gıda arz güvenliğinin temini bakımından hayati önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iki ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Anlaşmanın uluslararası tahıl piyasalarının istikrarı ve gıda arz güvenliğinin temini bakımından hayati önem arz ettiğini vurgulayan Kirişci, anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen ülkemiz, Türkiye Yüzyılı'nda da uluslararası barışın ve dayanışmanın teminatı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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