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Bakan Kirişci: 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hayati önem arz ediyor'

Bakan Kirişci: "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hayati önem arz ediyor"

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uluslararası tahıl piyasalarının istikrarı ve gıda arz güvenliğinin temini bakımından hayati önem arz ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uluslararası tahıl piyasalarının istikrarı ve gıda arz güvenliğinin temini bakımından hayati önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iki ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Anlaşmanın uluslararası tahıl piyasalarının istikrarı ve gıda arz güvenliğinin temini bakımından hayati önem arz ettiğini vurgulayan Kirişci, anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen ülkemiz, Türkiye Yüzyılı'nda da uluslararası barışın ve dayanışmanın teminatı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Karadeniz Ekonomi Haberler

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