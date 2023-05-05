Bakan Kirişci, İzmir'de kiraz hasat etkinliğine video konferansla katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sezonun ilk kiraz hasadı etkinliğine video konferansla bağlandı, çiftçilere bereketli bir hasat diledi.

Kiraz üretiminde önemli yere sahip Kemalpaşa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sezonun ilk hasat etkinliği düzenlendi.

Programları nedeniyle deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bulunan Bakan Kirişci, kiraz bahçesindeki etkinliğe video konferansla katıldı.

Kirişci, üreticilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kemalpaşa herhangi bir yer değil, kiraz da herhangi bir ürün değil. Dünya üretiminin yüzde 25'ini ülkemizin üretiyor olması, İzmir'imizin buna başkentlik yapması, İzmir'in yüzde 13'ünü üretiyor olması ve bu üretimin de yine yüzde 63'ünü Kemalpaşa'nın üretiyor olması, ürettiğimiz kirazın kuzey yarım kürenin ilk hasadını bizlere sağlıyor olması çok önemli." dedi.

Türkiye'nin çok zengin ekolojiye, coğrafya ve iklime sahip olduğunu vurgulayan Kirişci, kiraz üreticilerine bereketli bir hasat diledi.

Kiraz üreticilerinin hakkını alacağına yürekten inandığını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Erkenci bir ürünü yetiştiriyor olmak üreticilerimize artılar getiriyor. Bu çerçevede inşallah güzel bir kiraz sezonu olur ve ürünlerimiz en kısa sürede ihracata döner. Kemalpaşa'da üretilen kirazın yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. Üretici kardeşlerim bir taraftan üreterek ve istihdam sağlayarak, ürettikleri ürünü iç piyasaya sunarak ve önemli bir kısmını da ihraç ederek takdire şayan bir faaliyette bulunuyor. Her birinin alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız."

Kirişci, 2023 yılındaki toplam destek miktarının 57,6 milyar liraya ulaştığını, bunun da yüzde 56'sı olan 32,4 milyarlık kısmının yılın birinci çeyreğinde üreticilere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de birer konuşma yaptı.

Yağmur nedeniyle dalından hasat yapılamazken, önceden toplanan kirazlar katılımcılara ikram edildi.