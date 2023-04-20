Bakan Kirişci, fırtınadan etkilenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şiddetli fırtınadan zarar gören Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şiddetli fırtınadan zarar gören Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtınada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
Bakan Kirişci, paylaşımında "Kahramanmaraş Pazarcık'ta bugün meydana gelen şiddetli fırtına sonrası bölgede incelemelerde bulunduk. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi