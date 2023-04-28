Bakan Kirişçi'den afet bölgesindeki arıcılara müjde: "12 ilimizde 10 bin 238 arıcımıza 5 bin 358 ton besleme şekeri dağıtımına bugün başlayacağız"

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, afet bölgesindeki arıcılara müjde vererek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yerel hayata etki eden afetler bölgesi ilan edilen 12 ilimizde 10 bin 238 arıcımıza 1 milyon 339 bin 613 kovan arısı için 4'er kilogram her birine 5 bin 358 ton besleme şekeri dağıtımına bugün başlayacağız" dedi.

Bakan Kirişçi, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği programı çerçevesinde 'Tarım Sektörü Temsilcileri' toplantısına katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Kirişçi, bakanlığın arıcılık, çiftçiler ve besicilik sektörlerine sağladığı desteklerden bahsetti. Konuşmasında aft bölgesindeki arıcılara sağlanacak desteklerle ilgili önemli bir müjde veren Bakan Kirişçi, "12 Mart 2023 tarihi olağan üstü hal kapsamında tarım alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yerel hayata etki eden afetler bölgesi ilan edilen 12 ilimizde 10 bin 238 arıcımıza 1 milyon 339 bin 613 kovan arısı için 4'er kilogram her birine 5 bin 358 ton besleme şekeri dağıtımına bugün başlayacağız. 28 Nisan 2023 yani bugün başlayacağız. Şimdiden üreticilerimize bereket getirmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Yine 2023 yılı tarımsal desteklerin ki başlangıcı 54 milyardı, şuanda 57.6 milyara ulaştı. Tüm Türkiye'de verilecek destek miktarı 57.6 milyar lira sadece bugün 5,5 milyar liralık tarımsal desteklemeleri çiftçilerimizin hesabına aktarıyoruz. Çiftimize 5.1 milyar TL'si yağlı tohum bitkileri yani pamuk, yağlık ay çiçeği, soya, aspir olmak üzere 9 talepte toplam 5 milyar 511 milyon Türk Lirası ve destekleme de bulunacağız. Böylece 2023 yılında ödemesini yaptığımız veya yapacağımız tarımsal destekleme bütçemiz 57.6 milyar Türk Lirası'na ulaştı" dedi.

"1 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası olduğunu belirtmek isterim"

Konuşmasında TÜİK'in açıkladığı yılın ilk 3 ayına ait tarım ve gıda sektöründeki ihracat rakamlarına da değinen Bakan Kirişçi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ocak-Mart döneminde tarımsal ihracat 7 milyar 600 milyon dolar olarak ithalat ise 6 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası olduğunu belirtmek isterim. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tarımsal ihracatımız yüzde 6.7 artmıştır. Yılın ilk 3 ayı itibari ile ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 115 olmuştur. Bu da bu ülkenin üreticilerinin ürettiklerinin çok açık bir delilidir. Zira bu ülkenin üreticisinin üretmediğini söyleyen epeyce de bir çevrenin olduğunu da biliyorsunuz."

Gerçekleştirilen toplantıya Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile protokol üyeleri de katılırken, bakanlık aracılığı ile tarımsal alanda faaliyet gösteren girişimcilere hediyeler verilmesi ile sona erdi.