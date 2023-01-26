Bakan Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev beraberinde Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ve Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile katıldı.

Bakan Kirişci, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "stratejik ortaklık" düzeyine ulaştığını belirterek, "Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı ilişkilerimiz, her alanda birçok ülkeye örnek olacak düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Kirişci, iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar, su yönetimi, ormancılık başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren her konuda işbirliğini daha da ileri götürmeye hazır olduklarını kaydetti.