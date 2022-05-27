Bakan Kirişci: Afrika Kıtası ile 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Afrika Kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan ilkesi temelinde gelişmekte. Pandemi koşullarına rağmen, kıtayla olan toplam ticaretimiz 2003'te 5,3 milyar dolardan 2021 sonunda 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Kısa vadede 50 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ankara'da düzenlenen Afrika Günü 59'uncu Yıl Dönümü Kutlama Töreni'nde katıldı. 37 Afrika ülkesi büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen programda Bakan Kirişci'nin yanı sıra 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Senegal Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ceikh Tidian Gadio ve çok sayıda diplomat yer aldı. Bakan Kirişci, Afrika büyükelçilerine teşekkür ederek, "Mükemmel seviyede iş birliği Ekselansları, sizlerin Ankara'daki gayret ve çabaları Afrika siyasetimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün, bağımsızlık ve özgürlük için zorlu bir yolculuğu, dayanışma ve Afrika'nın birliğine dayanan ortak bilinci simgelemekte. Bu ruhla geçtiğimiz on yıllarda yazılan başarı hikayesi, kıtanın parlak geleceği için bize umut olmakta. 21'inci yüzyılda Afrika Kıtası; genç ve dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları, köklü tarihi ve kültürel zenginlikleriyle daha adil, daha eşit ve daha iyi bir dünya için engin bir potansiyel vaat etmekte. Türkiye bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duymakta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye-Afrika ilişkileri son 20 yılda kayda değer ivme kazanmıştır. Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak 2008, 2014 ve 2021 yıllarında üç Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi düzenledik. Bu gelişimin etkilerini ticaret, yatırım, kültür, güvenlik, askeri iş birliği ve kalkınma gibi birçok alanda görebiliriz. Afrika ülkelerinin de ülkemizle iş birliğini güçlendirmeye önem atfettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, köklü iş birliği kurmayı amaçladıklarını belirterek, "Her gün değişen küresel gündeme ayak uydurmak, geleceğe yönelik somut adımlar atmak amacıyla Türkiye olarak, Afrika'nın kalkınma çabalarını desteklemeyi, aramızdaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri artırmayı ve Afrikalı meslektaşlarımızla sürdürülebilir ve karşılıklı olarak verimli bir şekilde köklü bir işbirliği kurmayı amaçlıyoruz. Hükümetimiz, resmi kuruluşlarımız ve STK'larımız Sahraaltı Afrika'da sürdürülebilir kalkınma projeleri ile beslenme, hijyen, temiz su, sulama ve derin su kuyuları açılması için ayni yardım çabalarını sürdürecektir. Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz. Yüzyıllardır süregelen tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz sayesinde, güçlü ortaklar olarak Afrika ülkeleriyle birlik ve dayanışma içinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.