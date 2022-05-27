Bakan Kirişci: "Afrika ile kısa vadede 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye ve Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Afrika kıtası ile olan toplam ticaretimiz 2003'te 5,3 milyar dolardan 2021 sonunda 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Kısa vadede 50 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ankara'daki 37 Afrika ülkesi Büyükelçiliği ev sahipliğinde Afrika Günü 59. Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'ne katıldı. Özel bir otelde düzenlenen törene, Afrika Birliği, gıda güvenliğinin önemine vurgu yapmak için 2022 yılını "Beslenme Yılı" ilan etmesinden dolayı törende bulunan Bakan Kirişci'nin yanı sıra 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Senegal Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ceikh Tidiane Gadio ve çok sayıda diplomat katıldı.

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında Afrika Günü'nün bağımsızlık ve özgürlük için zorlu bir yolculuğu, dayanışma ve Afrika'nın birliğine dayanan ortak bilinci simgelediğini dile getirdi.

"Afrika ülkelerinin ülkemizle iş birliğini güçlendirmeye önem atfettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz"

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye-Afrika ilişkilerinin son yirmi yılda kayda değer bir ivme kazandığına dikkati çekerek, "Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak 2008, 2014 ve 2021 yıllarında üç Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi düzenledik. Bu gelişimin etkilerini ticaret, yatırım, kültür, güvenlik, askeri iş birliği ve kalkınma gibi birçok alanda görebiliriz. Afrika ülkelerinin de ülkemizle iş birliğini güçlendirmeye önem atfettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye ve Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Kirişci, "Yakında açılacak Gine Bissau Büyükelçiliği ile birlikte Afrika'da 44 Büyükelçiliğimiz bulunmaktadır. Kıtada 49 büyükelçiliğe ulaşmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, 37 Afrika ülkesinin Ankara'da Büyükelçiliği bulunmaktadır. Yakın zamanda Togo'nun da eklenmesiyle birlikte bu sayı 38'e ulaşacaktır" diye konuştu.

"Afrika ile kısa vadede 50 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin Afrika ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerinin kazan-kazan ilkesi temelinde geliştiğini aktararak, "Pandemi koşullarına rağmen, Afrika kıtası ile olan toplam ticaretimiz 2003'te 5,3 milyar dolardan 2021 sonunda 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Kısa vadede 50 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İklim değişikliği, doğal afetler, pandemi ne kadar zengin ne kadar güçlü olursanız olun durduramayacağınız büyük olgular"

Dünya nüfusunun yüzde 10'unun açlıkla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, "Her üç kişiden biri yeterli gıdaya erişemiyor. İklim değişikliği, doğal afetler, pandemi ne kadar zengin ne kadar güçlü olursanız olun durduramayacağınız büyük olgular, ancak etkilerini azaltmak ve hazırlıklı olmak mümkün. Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yaşanan sorunlar belirli ülkelerin ya da bölgelerin değil tüm dünyanın hep birlikte yüzleşmesi gereken küresel sorunlardır" dedi.

Bakan Kirişci, her gün değişen küresel gündeme ayak uydurmak ve geleceğe yönelik somut adımlar atmak amacıyla Türkiye olarak Afrika'nın kalkınma çabasını desteklemeyi, Türkiye ve Afrika kıtası arasındaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri artırmayı ve Afrikalı meslektaşları ile sürdürülebilir ve karşılıklı olarak verimli bir şekilde köklü bir iş birliği kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kutlama töreni, Afrika ülkelerinin geleneksel müzik dinletisinin ardından sonra erdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi